"نطّت وراه في الترعة".. بطولة أم خاطرت بحياتها لإنقاذ ابنها بالغربية

كتب - مختار صالح:

في مشهد مؤثر جسد أسمى معاني التضحية والأمومة، ألقت أم مصرية بنفسها في مياه ترعة بقرية كتامة بمركز بسيون بالغربية لإنقاذ نجلها الذي سقط أثناء اللعب، في حادث أثار الذعر بين الأهالي وحوّل لحظات الرعب إلى قصة بطولة حقيقية.

- بداية الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى مساء السبت الماضي، حين كان الطفل آسر أحمد عيسى، البالغ من العمر 10 سنوات، يلعب كرة القدم مع أصدقائه على ضفاف ترعة القرية، أثناء محاولته استرجاع الكرة التي سقطت في المياه باستخدام عصا خشبية، فقد الطفل توازنه وسقط في الترعة، مما أثار حالة من الذعر بين الأطفال.

وبينما كانت والدته تراقب من بعيد، لم تتردد لحظة واحدة، وألقت بنفسها في المياه لإنقاذه، بعد محاولات دامت دقائق، تمكنت الأم من الإمساك بيد ابنها وإخراجه بمساعدة بعض الأهالي الذين هرعوا لموقع الحادث، وسط صرخات الذعر والخوف من فقدان الطفل.

وأكد والد الطفل في تصريحات صحفية، أن الموقف كان لحظات رعب حقيقية، مضيفًا: "لما شفته بيغرق، جريت بسرعة ونطت في الترعة من غير ما تفكر، ربنا ستر وعدّاها على خير."

وتلقى الطفل الرعاية الطبية اللازمة فور إخراجه، وجرى نقله إلى الوحدة الصحية بالقرية للاطمئنان على حالته، حيث تبين أنه بصحة جيدة ولم يتعرض لأي مضاعفات.

وأشاد أهالي قرية كتامة بموقف الأم البطولي، معتبرين ما قامت به مثالًا حيًا للتضحية والفداء، وقالوا إنه يعكس الصورة الحقيقية للأم المصرية التي لا تتردد في المخاطرة بحياتها من أجل حماية