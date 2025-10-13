إعلان

الأنبا يوساب أسقف عام الأقصر يترأس صلاة الجنازة على راعي دير القديسين بالطود

كتب : محمد محروس

02:04 م 13/10/2025

الأنبا يوساب أسقف عام الأقصر

الأقصر - محمد محروس:


يترأس نيافة الأنبا يوساب، أسقف عام الأقصر، مساء اليوم الإثنين، صلاة الجنازة على روح القمص دميان وليم، راهي دير القديسين بالطود، وذلك في تمام الخامسة مساءً داخل دير القديسين جنوب المحافظة، بعد وفاته في حادث سير مأساوي على محور شمال الأقصر.

وأعلنت إيبارشية الأقصر للأقباط الأرثوذكس أن مراسم الدفن وتلقي العزاء ستقام مساء اليوم بدير القديسين الأنبا بيشاي والأنبا بيسنتاؤوس بالطود شرق الأقصر.

وكانت محافظة الأقصر قد شهدت صباح اليوم حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى كوبري محور شمال الأقصر، أسفر عن وفاة القمص دميان وليم وإصابة أربعة من أفراد أسرته بإصابات متفرقة.

