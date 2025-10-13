شركة مياه المنوفية تغلق بوابة مدرسة والتعليم ترد

المنوفية - أحمد الباهي:

سادت حالة من الغضب بين أولياء أمور طلاب مدرسة ميت برة الابتدائية التابعة لمركز قويسنا، بعد قيام موظفي شركة مياه الشرب بالقرية بإغلاق البوابة الفرعية للمدرسة، بحجة أنها تطل على شارع خاص تابع للشركة.

وأوضح طارق الحداد، رئيس الجمعية المصرية لحقوق الإنسان بالمنوفية، أن العاملين أقدموا على لحام البوابة ووضع متاريس حديدية لمنع استخدامها، ما أثار استياء الأهالي، خاصة أن المدرسة تعمل بهذه البوابة منذ نحو 30 عامًا دون أي مشكلات.

وأشار أحد أولياء الأمور إلى أن البوابة ليست مخصصة للترفيه، بل تُستخدم في حالات الطوارئ، متسائلًا: "لو حصل حريق لا قدّر الله، الأطفال هيخرجوا منين؟ غلق البوابة ممكن يسبب كارثة"، فيما أضاف آخر: "هناك كابلات تحت الأرض، ولو حدث حريق لمخلفات أو ورق ستقع كارثة، وأفراد شركة المياه نبّهوا المدرسة بالأمر حفاظًا على سلامة التلاميذ".

من جانبه، أكد الدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أنه سيعقد اجتماعًا عاجلًا مع مسؤولي شركة مياه الشرب لمعرفة تفاصيل الواقعة وأسباب الغلق، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ القرار المناسب بما يحقق الصالح العام للجميع.