محافظ الإسماعيلية يتابع جهود الطب البيطري للثروة الحيوانية (صور)

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تابع اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، نشاط مديرية الطب البيطري في إطار جهود المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة وضمان سلامة المنتجات الغذائية وصحة المواطنين.

وأوضح الدكتور هاني عبد الخالق، مدير مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، أن المديرية نفذت خطة عمل مكثفة في مجالات الصحة العامة والوقاية والرعاية البيطرية، شملت متابعة المزارع، والمجازر، والحملات الإرشادية، والتطعيمات الوقائية ضد الأمراض المعدية.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى أنه في مجال الصحة العامة والمجازر، تم الإشراف على ذبح عدد 1,646 رأس ماشية، و2,688,780 طائر دواجن، وضبط كميات من اللحوم والأسماك والدواجن المخالفة، شملت 490 كجم لحوم مجمدة بمحاضر صالحة، و15 كجم أسماك، و15 كجم لحوم مصنعة، و10 كجم أحشاء بمحاضر غير صالحة، إلى جانب 1,960 كجم دواجن و857 كجم أسماك و109 كجم لحوم مصنعة و33 كجم كبدة مجمدة و100 كجم لحوم مجمدة بمحاضر سحب عينات. كما بلغ إجمالي حالات سلخ الجلود 1,646 حالة.

وفي مجال التحصينات الوقائية، تم تحصين آلاف رؤوس الماشية ضد الأمراض الوبائية، منها 4,941 رأس ضد الجلد العقدي، و8,193 رأس ضد الحمى القلاعية، و8,193 رأس ضد حمى الوادي المتصدع، و4,986 رأس ضد التسمم الدموي، إضافة إلى 434 رأس أغنام ضد جدري الأغنام، و298 رأس ضد طاعون المجترات، و39,693 رأس ضد الحمى القلاعية sat1، و20 رأس ماشية ضد حمى الثلاثة أيام.

أما في مجال الثروة الداجنة، فقد تم المرور على 23 مزرعة دواجن تبين أن حالتها الصحية جيدة، كما جرى ترخيص 13 مزرعة جديدة، وسحب عينات من 15 مزرعة قبل البيع للتأكد من خلوها من الأمراض. وفي مجال الثروة الحيوانية، تم المرور على 43 حظيرة، ومعاينة 7 مزارع بغرض استخراج تراخيص التشغيل.

وفي مجال الأمراض المشتركة، تم فحص عينات من 737 رأس ماشية ضد البروسيلا و715 رأس ضد الدرن، ولم تسجل أي حالات إيجابية. كما تم ترخيص 6 كلاب وتحصين 31 حيوانًا ضد مرض السعار.

وأشار مدير المديرية إلى أنه من خلال الوحدات البيطرية تم علاج 10,970 حالة باطنة، و46 حالة جراحة، و1,027 حالة طفيليات داخلية، و588 حالة جلدية، و31 حالة طفيليات دموية. كما تم تنفيذ 4 قوافل علاجية شملت علاج 518 حالة باطنة، و4 جراحة، و238 حالة تناسليات، و9,817 حالة دواجن، إلى جانب رش 683 حالة وتجريع 833 حالة.

وفي مجال التناسل والتلقيح الصناعي، تم فحص وتشخيص حالات حمل وأمراض عقم بلغ عددها 29 حالة، إضافة إلى 380 حالة سونار و73 حالة مسح تناسلي و23 حالة ولادة، فيما بلغ عدد التلقيحات الصناعية 552 للأبقار و48 للجاموس.

وجرى عقد 290 ندوة إرشادية للتوعية بأهمية التحصينات والرعاية البيطرية، وتسجيل 736 رأس ماشية و3 حيوانات فصيلة خيلية و61 حيوانًا أليفًا، إلى جانب استخراج 1,449 بطاقة بدل فاقد و736 بطاقة تعريفية.

وفي مجال التأمين على الماشية، تم التأمين على 203 حيوانات، والمرور على 10 منشآت بيطرية، فضلًا عن تدريب 8 أطباء و1 إداري خلال 5 دورات تدريبية لرفع كفاءة الكوادر البيطرية.

وأكد محافظ الإسماعيلية أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة الدولة لحماية الثروة الحيوانية والداجنة، ورفع مستوى الأمن الغذائي بالمحافظة، مشيدًا بدور مديرية الطب البيطري في المتابعة الدورية والتعامل الفوري مع أي مخالفات أو حالات مرضية.