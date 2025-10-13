محافظ أسيوط يتابع عمليات إنقاذ أطفال بعد سقوط تروسيكل بمنقباد

أسيوط - محمود عجمي:

تابع اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، منذ اللحظات الأولى، حادث سقوط تروسيكل يقل عددًا من الأطفال في مصرف قناطر حواس أمام مدخل قرية سلام التابعة لقرية منقباد بمركز أسيوط، ووجه برفع درجة الاستعداد بجميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، وسرعة التعامل مع الموقف وإنقاذ المصابين.

وكانت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، قد تلقت إخطارًا يفيد سقوط تروسيكل يقل أطفالًا في مصرف مائي، حيث انتقلت على الفور قوات الإنقاذ النهري والإسعاف والأجهزة التنفيذية والأمنية إلى موقع الحادث، وتمكنت جهود الإنقاذ من إنقاذ 10 أطفال ونقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي ومستشفى أسيوط العام لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما لا تزال عمليات البحث جارية عن آخرين.

وأكد محافظ أسيوط أنه يتابع الموقف لحظة بلحظة، مشددًا على ضرورة توفير الرعاية الطبية العاجلة للمصابين، ووجه بتواجد فرق الإغاثة التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بمكان الحادث والمستشفيات لتقديم كافة أوجه الدعم للمصابين. كما وجه فرق الإنقاذ النهري بالبقاء بالمصرف لحين التأكد من عدم وجود مفقودين، مع إحاطة غرفة العمليات بالمستجدات أولًا بأول.

وأصدر المحافظ توجيهاته بمراجعة وسائل النقل والتأكد من سلامتها القانونية والفنية، حفاظًا على أرواح وسلامة الأطفال، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في مواجهة مثل هذه الحوادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها.

وأوضح اللواء الدكتور هشام أبو النصر أن التحقيقات الأولية تشير إلى اختلال توازن التروسيكل أثناء السير وسقوطه في المصرف، وجاري استكمال الفحص من قبل الجهات الأمنية لمعرفة ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأكد المحافظ أن الأولوية في الوقت الحالي هي إنقاذ الأطفال وتقديم الرعاية لهم، متوجهًا بالشكر إلى فرق الإنقاذ والإسعاف التي تعاملت بسرعة وكفاءة مع الحادث، داعيًا الله أن يحفظ أبناء المحافظة من كل سوء.