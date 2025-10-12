أسيوط - محمود عجمي:

ارتفع إجمالي عدد المرشحين المحتملين لانتخابات مجلس النواب 2025 في أسيوط إلى 65 مرشحًا، بينهم ثلاث سيدات، وذلك بعد تقدم مرشح واحد فقط بأوراقه في خامس أيام فتح باب الترشح.

وأعلن المستشار عماد علي، رئيس لجنة تلقي الطلبات بالمحافظة، أن المتقدمين يتنافسون على 12 مقعدًا فرديًا موزعة على 4 دوائر انتخابية، بالإضافة إلى مرشحي القوائم.

وأشار إلى أن قائمة المرشحين تضم ممثلين عن أحزاب مستقبل وطن، وحماة الوطن، والعدل، والإصلاح والتنمية، والجبهة الوطنية، والمصري الديمقراطي، إلى جانب عدد كبير من المستقلين بينهم ضباط سابقون ومحامون وأساتذة جامعات.

وأكد المستشار عماد علي أن المحكمة وفرت كافة التسهيلات اللازمة للمرشحين لضمان سير عملية التقديم بسلاسة ومنع التزاحم.