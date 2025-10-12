هدوء في خامس أيام التقديم.. عدد مرشحي النواب بالقليوبية يرتفع لـ 56

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

ارتفع إجمالي عدد المتقدمين بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس النواب 2025 في القليوبية إلى 56 مرشحًا، بعد تقدم مرشحين جديدين اليوم الأحد، في خامس أيام فتح باب الترشح.

شهدت محكمة بنها الابتدائية، مقر لجنة تلقي الطلبات، هدوءًا وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة لتسهيل عملية استقبال المرشحين.

وتستقبل لجنة الانتخابات، برئاسة المستشار خالد ممدوح خضر رئيس لجنة متابعة سير العملية الانتخابية، والمستشار شفيق سعيد،مساعد رئيس المحكمة، وياسر جاد، أمين عام المحكمة، أوراق المرشحين من مختلف الأحزاب والمستقلين، حيث لوحظ إقبال متزايد من المرشحين المستقلين على المقاعد الفردية خلال الأيام الأخيرة.

وأمّنت مديرية أمن القليوبية محيط المحكمة بشكل مكثف، مع تخصيص مكان مناسب داخلها لضمان سرعة وسهولة إنهاء إجراءات تقديم الطلبات.