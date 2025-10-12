نسب المشاهدة ودته الليمان.. حبس مؤدي المهرجانات "عمر الشحتة" 4 أيام

بالصور- انقلاب أتوبيس يقل عددًا من أطفال الروضة بترعة في المنيا

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

قررت النيابة العامة بالإسكندرية حبس مؤدي المهرجانات الشهير بـ"عمر الشحتة" لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتصوير وتداول مقاطع فيديو تحتوي على أغانٍ بألفاظ خادشة للحياء وغير مجازة رقابيًا.

وكانت تحريات قطاع الأمن العام قد أكدت أن المتهم، وهو عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، صور ونشر المقاطع بهدف زيادة نسب المشاهدة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وضبطه، وعثر بحوزته على هاتف محمول يحتوي على المقاطع المخالفة، وقد اعترف في التحقيقات بنشره الفيديوهات على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.