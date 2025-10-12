بالصور- رفع 50 ألف طن قمامة من شوارع الإسكندرية خلال شهر

يتابعه 7 ملايين على "تيك توك".. من هو "عمر الشحتة" المقبوض عليه بالإسكندرية؟

الإسكندرية – محمد عامر:

كثفت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع شركة نهضة مصر أعمال رفع القمامة من الشوارع، وتطهير صناديق القمامة والسيارات الحاملة لها، للحفاظ على المظهر الحضاري.

ووفقًا لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، رفعت شركة نهضة مصر 50 ألف طن قمامة ومخلفات صلبة من الشوارع والميادين، فضلًا عن 144 طن مخلفات طبية خطرة خلال شهر.

ووجه الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شركة النظافة لتكثيف حملات النظافة وتطهير صناديق القمامة بأحياء الإسكندرية أول بأول.

وشدد المحافظ على غسيل الشوارع والأرصفة والميادين على مستوى الأحياء، والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة بمحيط مناطق المزارات والمتنزهات والحدائق العامة.