بالأسماء.. 7 مصابين في حادث مروع بجوار مقابر أخميم بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب 7 أشخاص بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، اليوم الأحد، في حادث تصادم سيارتين، بجوار مقابر أخميم في محافظة سوهاج.



تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج إخطارًا بوقوع حادث تصادم سيارتين

بجوار مقابر أخميم الجديدة.



تبين من التحريات إصابة كل من "مصطفى. ا" 28 عامًا بجرح ردي بالركبة اليمنى واشتباه كسر بها وكدمات وجروح سطحية بالساعد الأيمن وجرح قطعي باليد اليسرى، "غادة. ر" 20 عامًا بسحجة أسفل العين اليسرى وكدمة بالقدم اليمنى، "منة. م" 17 عامًا بكدمة وسحجات بالركبة اليسرى.

كما أصيب في الحادث كل من: "فاطمة. ح" 15 عامًا بكدمة وسحجة بالكتف الأيسر وسحجات بالركبتين، "مدحت. ص" 40 عامًا بجرح قطعي بالركبة اليمنى بجروح سطحية بها وكدمة ونزيف بالأنف، "أية. ص" 17 عامًا بكدمة بفروة الرأس وكدمة بالساعد الأيمن وكدمة بالركبة اليمنى، "فاطمة. ع" 16 عامًا بجرح ردي أعلى الحاجب الأيمن وجرح سطحي بجفن العين اليسرى وكدمة باليد اليسرى وكدمة بفروة الرأس، وتم نقلهم جميعًا لمستشفى سوهاج العام.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.