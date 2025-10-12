أمعاء ملتصقة.. جراحة دقيقة تنقذ شابًا من "طعنة منسية" بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد البدري:

نجح فريق طبي بمستشفى الجمهورية العام في الإسكندرية في إنقاذ حياة شاب بعد خضوعه لجراحة دقيقة بالمنظار لفك التصاقات شديدة بالأمعاء تسببت في انسداد معوي حاد.

وأوضحت إدارة المستشفى أن المريض في العشرينات من عمره، وصل إلى قسم الطوارئ وهو يعاني من قيء شديد وجفاف بالجسم، نتيجة انسداد بالأمعاء ناجم عن التصاقات داخلية بسبب طعنة سابقة واستكشاف جراحي قديم، مما استدعى تدخلاً جراحيًا عاجلًا.

وخلال العملية، أجرى الفريق الطبي استكشافًا للبطن باستخدام المنظار، وتمكن من فك الالتصاقات بنجاح دون مضاعفات، ما أدى إلى تحسن حالة المريض وخروجه من المستشفى بعد تماثله للشفاء.

وأشادت إدارة المستشفى بكفاءة الفريق الطبي الذي تولى إجراء الجراحة، والذي ضم كلًا من الدكتور علاء عبد العاطي رئيس قسم الجراحة، والدكتور محمود حمدي، والدكتور حسن عويضة، إلى جانب فريق التمريض المعاون.