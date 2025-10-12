أسيوط ـ محمود عجمي:

استقبل اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بمكتبه، اللواء مهندس عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، والوفد المرافق له، في زيارة رسمية تناولت بحث سبل التعاون المشترك ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والحضرية الجاري تنفيذها بالمحافظة، إلى جانب مناقشة فرص إطلاق مشروعات جديدة تدعم خطط التنمية المستدامة في صعيد مصر.

حضر اللقاء الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل، السكرتير العام، وخالد عبد الرؤوف، السكرتير العام المساعد، والمهندس عمرو أبو العيون، رئيس الغرفة التجارية بأسيوط ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجلس الشيوخ، وداليا تادرس، مدير فرع الهيئة بالمحافظة، وإيهاب عبد الحميد، مدير عام جهاز تنمية المشروعات، والمهندس عصام عبد الظاهر، وكيل وزارة الإسكان والمرافق.

وفي مستهل اللقاء، رحب المحافظ برئيس الهيئة والوفد المرافق، مشيدًا بدور الهيئة في دعم جهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بمحافظات الجنوب، مؤكدًا أهمية التنسيق والتكامل بين مختلف أجهزة الدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى ما تتمتع به أسيوط من مقومات اقتصادية وصناعية وفرص تنموية واعدة، مؤكدًا اهتمامه بتطوير الحرف اليدوية والتراثية مثل صناعة التللي والسجاد ومنتجات خان الخليلي، لما لها من دور في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للشباب، مستعرضًا نجاح جناح المحافظة في معرض "تراثنا" بالقاهرة والإشادة الواسعة التي حظيت بها منتجاته.

وتناول اللقاء متابعة عدد من المشروعات المشتركة بين المحافظة والهيئة، من بينها مجمع الصناعات الغذائية بقرية الكوم الأحمر بمركز البداري، والمجمع الصناعي الحرفي بقرية الشامية بمركز ساحل سليم، بالإضافة إلى مشروعات الثروة الحيوانية ومجمعات الألبان، مع التأكيد على دعم مبادرة "القرية المنتجة" لتشجيع القرى على التميز في إنتاج سلع محلية.

وخلال اللقاء، طرح المحافظ مقترحًا للتعاون في مجال تصنيع الأقمشة من ألياف قشر الموز، باعتبارها خامة طبيعية عالية الجودة، فيما أعرب رئيس الهيئة عن إعجابه بجودة منتجات التللي وخيوط الصرما اليدوية التي اطلع عليها خلال زيارته للمحافظة.

من جانبه، أشاد اللواء عمرو عبد المنعم بالتعاون المثمر مع محافظة أسيوط، مؤكدًا حرص الهيئة على دعم مختلف القطاعات التنموية بالمحافظات الجنوبية، ورفع كفاءة المشروعات الخدمية بما يسهم في الحفاظ على المال العام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وعلى هامش اللقاء، شهد الجانبان توقيع عدد من عقود الاتفاق وبروتوكولات التعاون بين المحافظة والهيئة، شملت تطوير ورفع كفاءة مزرعة ألبان عرب مطير، ومزرعة تسمين عرب العوامر بمركز أبنوب، وتشغيل مصنع الرمان بالكوم الأحمر، وإنشاء وتشغيل المجمع الصناعي الحرفي بقرية الشامية، إلى جانب توقيع بروتوكول تعاون عام لتعزيز الشراكة المستقبلية في مجالات التنمية المختلفة.

كما تسلم محافظ أسيوط شيكًا بنكيًا بقيمة 500 ألف جنيه من الغرفة التجارية بالمحافظة، لصالح مديرية التربية والتعليم، في إطار دعم التعليم الفني وتطوير ورشه، حيث سيتم تخصيص المبلغ لتجهيز مسبك حديث يتيح تدريب الطلاب على تصنيع وإصلاح أغطية الصرف الصحي، بما يلبي احتياجات الأحياء والمراكز المختلفة.

وفي ختام اللقاء، التقط الحضور الصور التذكارية مع المحافظ ورئيس الهيئة، في أجواء سادها الود والتفاهم، مؤكدين استمرار التعاون المشترك لخدمة أبناء المحافظة وتعزيز جهود التنمية في صعيد مصر.