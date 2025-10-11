سقط من برج تحت الإنشاء.. وفاة مهندس شاب أثناء عمله في بنها

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت مدينة بنها بمحافظة القليوبية، حادثًا مأساويًا، أسفر عن وفاة مهندس شاب يبلغ من العمر 25 عامًا، إثر سقوطه من ارتفاع أثناء أعمال البناء في أحد الأبراج قيد الإنشاء بمنطقة الرياح التوفيقية أمام مديرية الأمن.

تلقى قسم شرطة بنها بلاغًا بسقوط شاب من علو أثناء الإشراف على صب الخرسانة بالمشروع الجاري، وانتقلت الأجهزة الأمنية والإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن الجثة تعود للمهندس المتوفى الذي سقط من الطابق الخامس أثناء أداء عمله.

وجرى نقل الجثة إلى مستشفى بنها العام، وتحرر محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية.