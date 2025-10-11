نهاية اليوم الرابع.. ارتفاع عدد مرشحي برلمان قنا إلى 85 شخصًا

الأقصر - محمد محروس:

أجرى المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر جولة مسائية اليوم السبت بمدينة الأقصر، استهلها بزيارة المدرسة الثانوية العسكرية بنين، بحضور الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والمهندس عصام الدين شحات مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالأقصر.

وخلال الزيارة، وافق المحافظ على إنشاء جناح جديد للمدرسة الثانوية العسكرية بنين داخل سور المدرسة، مع إزالة المبنى القديم وضم مساحته إلى ملعب المدرسة، مشيرًا إلى أن المدرسة تمتلك مساحة خالية تسمح بإقامة المبنى الجديد.

عقب ذلك، واصل محافظ الأقصر جولته بصحبة حاتم جابر سلامة سكرتير مدينة الأقصر، لتفقد مواقف الحناطير قبل بدء الموسم السياحي، حيث شملت الجولة موقف حنطور مرحبا، وموقف حنطور مسجد أحمد النجم المجاور لمعبد الأقصر، وموقف الحنطور بمنطقة معابد الكرنك.

وخلال الجولة، التقى محافظ الأقصر بعدد من أصحاب وسائقي عربات الحنطور، وحثهم على حسن معاملة الزائرين المصريين والأجانب، والالتزام بـقواعد النظافة والنظام وعدم الوقوف العشوائي، إلى جانب الاهتمام بنظافة العربات والمواقف والشوارع المحيطة ، كما استمع عماره إلى بعض مشكلات السائقين ووعد بدراسة حلولها المناسبة.

ثم توجه محافظ الأقصر لتفقد سوق الخضار بمنطقة شرق السكة الحديد، ولاحظ وجود سيارات خضار خارج السوق، فوجه بسرعة إدخالها إلى داخل السوق المطور، وحث المواطنين على الشراء من داخل السوق.

وأصدر توجيهات بـإزالة الأكشاك الخشبية العشوائية المتواجدة أمام السوق عند موقف الزينية وطيبة المجاور للسوق، ووجه سكرتير مدينة الأقصر بالبدء في تطوير المنطقة من خلال دهان الأرصفة وتحسين المظهر الجمالي.

وأكد محافظ الأقصر في ختام جولته أنه سيتابع بنفسه أعمال التطوير ورفع الإشغالات والنظافة بشكل دوري، حرصًا على الارتقاء بالمظهر الحضاري لمدينة الأقصر واستقبال الموسم السياحي بالشكل اللائق.