بسبب أدوات مدرسية.. مقتل طالب على يد زميليه في الإسكندرية

كتب : مصراوي

05:39 م 11/10/2025

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

لقي طالب مصرعه في منطقة كرموز بالإسكندرية، متأثرًا بإصابته بعد اعتداء اثنين من زملائه عليه عقب انتهاء اليوم الدراسي، بسبب خلاف نشب بينهم على أدوات مدرسية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا يفيد بوقوع مشاجرة بين طلاب أمام إحدى المدارس بدائرة قسم شرطة كرموز ووجود مصاب.

وانتقلت قوة أمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين إصابة طالب بإصابات بالغة، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.

وتمكنت قوة أمنية من إلقاء القبض على الطالبين المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

مقتل طالب مشاجرة طلاب كرموز الإسكندرية

