‬الوادي الجديد تتوسع في منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن التوسع في أنشطة منافذ بيع السلع الحكومية المخفضة، سواء الثابتة أو المتنقلة، بمختلف مدن وقرى المحافظة، لضخ المواد الغذائية والخضروات والفواكه واللحوم بأسعار تنافسية تناسب جميع فئات المجتمع، في إطار مبادرة تهدف إلى استقرار الأسواق وخلق حالة من الرضا لدى المواطنين.

وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن هذه المنافذ تطرح السلع التموينية والخضروات والفواكه واللحوم بشكل يومي بأسعار مخفضة، بما يسهم في استقرار الأسواق وتلبية احتياجات الأسر بجودة مناسبة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة متكاملة لتحسين مستوى الخدمات وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وضبط الأسواق واستقرار الأسعار.

وواصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة تنفيذ مبادرة بيع السلع الغذائية والخضروات والفواكه بأسعار تنافسية تناسب مختلف شرائح المجتمع، وذلك من خلال المنفذ المقام بجوار مجلس المدينة من الناحية الشرقية، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأوضح الدكتور ياسر محمود، رئيس مركز الداخلة، أنه تم توفير الخضروات والفواكه والدواجن الطازجة والأسماك بمختلف أنواعها بمنفذ الوحدة المحلية بحي الجناين بمدينة موط، بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الخارجية، وسط إقبال كبير من الأهالي، مع استمرار الرقابة اليومية لضمان انتظام العمل وتلبية احتياجات المواطنين.