نقابة الأطباء تدين واقعة الاعتداء على طبيب بمستشفى سوهاج العام

سوهاج - عمار عبدالواحد:



شهدت مستشفى سوهاج العام، مساء أمس الجمعة، واقعة اعتداء على الطبيب "م. ح"، المقيم بعناية القلب، لاعتداء عنيف بالضرب والسحل والسب والقذف من قبل عدد من مرافقي إحدى المريضات داخل وحدة العناية المركزة.



وبحسب ما أكدته نقابة أطباء سوهاج، فإن المرافقين اقتحموا العناية المركزة بالدور الثاني بالمستشفى، واعتدوا على الطبيب أثناء تأديته عمله، وقاموا بإنزاله عنوة من داخل العناية والاعتداء عليه مجددًا على سلالم المستشفى حتى الطابق الأرضي، ما تسبب في إصابته وإتلاف بعض الأجهزة الطبية داخل الوحدة، وتعطيل العمل مؤقتًا، وإثارة حالة من الذعر بين المرضى وذويهم.



وفور وقوع الحادث، انتقل إلى المستشفى الدكتور إسحق صبحي، عضو مجلس نقابة أطباء سوهاج، والدكتور طارق منصور، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، لمتابعة الموقف عن قرب، كما قام الدكتور إيهاب هيكل، مدير المستشفى، بتحرير محضر رسمي بالواقعة، وتم ضبط المتهمين وحبسهم على ذمة التحقيق بقسم أول سوهاج.



وفي اليوم التالي، قام وفد من نقابة أطباء سوهاج، برئاسة الدكتور أحمد فوزي نقيب الأطباء، بزيارة الطبيب المصاب داخل عناية مستشفى سوهاج العام للاطمئنان على حالته الصحية، وضم الوفد كلًا من: الدكتور إسحق صبحي، والدكتورة إيمان سلامة، والدكتور محمد حسني، والدكتور محمد مغيزل، والدكتور محمد حسين.



وقدمت النقابة للطبيب المعتدى عليه كافة أشكال الدعم القانوني والطبي والنفسي، مؤكدة تضامنها الكامل معه، ورفضها القاطع لمثل هذه الاعتداءات التي تهدد بيئة العمل داخل المستشفيات.



وشددت نقابة أطباء سوهاج في بيانها على ضرورة تشديد الإجراءات الأمنية داخل المستشفيات، وتفعيل القوانين الرادعة لحماية الأطباء وأعضاء الفريق الطبي من التعديات المتكررة، مؤكدة أن استمرار مثل هذه الحوادث يُعد خطرًا جسيمًا على استقرار المنظومة الصحية وسلامة المرضى.