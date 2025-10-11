محافظ قنا يفتتح مجمع مواقف قفط بعد تطويره بتكلفة 6 ملايين جنيه (صور)

استعدادًا للسيول.. "تضامن أسوان" تراجع جاهزية مراكز الإغاثة ميدانيًا (صور)

قنا - عبدالرحمن القرشي:

افتتح الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، صباح اليوم، مجمع مواقف قفط - قنا (موقف رقم 1)، المقام على مساحة 1800 متر مربع بطريق مصر - أسوان الزراعي شمال كوبري المرور، وذلك بعد تطويره بتكلفة بلغت نحو 6 ملايين جنيه، ضمن احتفالات المحافظة بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

حضر الافتتاح المقدم شريف أشرف نائب المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور علاء شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، والنائبان عبدالفتاح دنقل وأشرف أبو دقة عضوا مجلس الشيوخ، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والمحلية.

وحرص المحافظ على الاستماع خلال جولته داخل المجمع، إلى آراء الركاب والسائقين للتعرف على احتياجاتهم ومقترحاتهم، موجهاً بضرورة المتابعة الدورية من الوحدة المحلية للحفاظ على المظهر الحضاري واستمرار تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

وأكد محافظ قنا أن افتتاح المجمع الجديد يأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير منظومة النقل الداخلي بالمحافظة، بما يسهم في تحسين حركة التنقل بين المراكز والمدن وتخفيف الازدحام في المناطق الحيوية، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المرافق العامة لضمان راحة المواطنين وسلامتهم.