خرج للعمل وعاد في الكفن.. قصة مهندس بكفر الشيخ لقى مصرعه بحادث مأساوي

كفر الشيخ - إسلام عمار:

في مشهد مملوء بالحزن والدموع، شيع أهالي قرية المندورة التابعة لمركز دسوق في كفر الشيخ، جنازة مهندس شاب وافته المنية في حادث مأساوي لم يكن في الحسبان.

لم يتخيل أحد من أهله أو أصدقائه أن وقوف المهندس الشاب عادل محمد فتحي عبد العال عيسى للحظات عند مدخل قرية الشهابية التابعة لمركز بلطيم، منتظرًا سيارة تقله إلى منزله بقرية الشيخ مبارك بعد انتهاء مهام عمله، سيكون آخر محطة في حياته.

وقع الحادث عندما صدم تروسيكل السيارة التي كان المهندس الشاب بالقرب منها، فانقلبت على المهندس أثناء وقوفه، ليلقى ربه على الفور، بينما نجا آخرون دون إصابات.

وأكد أهالي قرية المندورة، مسقط رأس الفقيد، لمصراوي أن المهندس توفي في حادث أليم أثناء عودته من عمله في إحدى المواقع الممتدة على ساحل البحر المتوسط، وترك وراءه زوجة مكلومة وطفلة لم تكمل عامها الأول بعد.

ورُوي جثمان الفقيد الثرى في مقابر القرية عقب وصوله من بلطيم، وسط حالة من الصمت والذهول عمّت أرجاء المندورة، التي ودعت أحد أبنائها في ريعان شبابه، ولم يتمالك الأهالي دموعهم خلال الجنازة التي خرجت عقب انتهاء إجراءات النيابة العامة وتقارير مستشفى بلطيم المركزي.