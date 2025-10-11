إعلان

خرج للعمل وعاد في الكفن.. قصة مهندس بكفر الشيخ لقى مصرعه بحادث مأساوي

كتب : إسلام عمار

10:56 ص 11/10/2025

جثة - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كفر الشيخ - إسلام عمار:

في مشهد مملوء بالحزن والدموع، شيع أهالي قرية المندورة التابعة لمركز دسوق في كفر الشيخ، جنازة مهندس شاب وافته المنية في حادث مأساوي لم يكن في الحسبان.

لم يتخيل أحد من أهله أو أصدقائه أن وقوف المهندس الشاب عادل محمد فتحي عبد العال عيسى للحظات عند مدخل قرية الشهابية التابعة لمركز بلطيم، منتظرًا سيارة تقله إلى منزله بقرية الشيخ مبارك بعد انتهاء مهام عمله، سيكون آخر محطة في حياته.

وقع الحادث عندما صدم تروسيكل السيارة التي كان المهندس الشاب بالقرب منها، فانقلبت على المهندس أثناء وقوفه، ليلقى ربه على الفور، بينما نجا آخرون دون إصابات.

وأكد أهالي قرية المندورة، مسقط رأس الفقيد، لمصراوي أن المهندس توفي في حادث أليم أثناء عودته من عمله في إحدى المواقع الممتدة على ساحل البحر المتوسط، وترك وراءه زوجة مكلومة وطفلة لم تكمل عامها الأول بعد.

ورُوي جثمان الفقيد الثرى في مقابر القرية عقب وصوله من بلطيم، وسط حالة من الصمت والذهول عمّت أرجاء المندورة، التي ودعت أحد أبنائها في ريعان شبابه، ولم يتمالك الأهالي دموعهم خلال الجنازة التي خرجت عقب انتهاء إجراءات النيابة العامة وتقارير مستشفى بلطيم المركزي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث مأساوي جنازة حادث أليم محافظة كفر الشيخ

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

21 صورة ترصد عودة الفلسطينين إلى غزة بعد عامين من النزوح.. فيديو
أكسيوس: ترامب يعقد قمة للزعماء خلال زيارته لمصر |تفاصيل
"ضمانات ترامب" و"وساطة القاهرة".. الكواليس الكاملة لاتفاق إنهاء الحرب في غزة