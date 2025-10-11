بالأسماء والأرقام.. نتائج انتخابات التجديد النصفي لأطباء كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للأطباء في كفر الشيخ، المكونة من المستشار محمد ممدود صلاح والمستشار أيمن الجوهري، رئيسي النيابة الإدارية، اليوم السبت، نتائج الانتخابات بعد الانتهاء من فرز الأصوات.

ووفق ما أعلنت اللجنة، بلغ إجمالي من لهم حق التصويت المسجلين بالنقابة الفرعية 7759 طبيبًا، وقد أدلى منهم 1653 طبيبًا بأصواتهم، بالإضافة إلى 8 أصوات من الوافدين، ليصبح إجمالي عدد الأصوات 1661 صوتًا.

- وبحسب الفئات:

مستوى فوق 15 سنة: الأصوات الصحيحة 1368 صوتًا، والباطلة 293 صوتًا.

مستوى أقل من 15 سنة: الأصوات الصحيحة 1418 صوتًا، والباطلة 243 صوتًا.

- أما بالنسبة للنقابة الفرعية في كفر الشيخ:

إجمالي من لهم حق التصويت: 7759 طبيبًا.

عدد الذين أدلوا بأصواتهم: 1653 طبيبًا (مستويين فوق وأقل من 15 سنة).

مستوى فوق 15 سنة: الأصوات الصحيحة 1630، الباطلة 23.

مستوى أقل من 15 سنة: الأصوات الصحيحة 1613، الباطلة 40.

- نتائج الانتخابات حسب المقاعد:

مقاعد مستوى فوق 15 سنة:

الدكتور أيمن مخيمر: 872 صوتًا

الدكتورة أماني باشا: 731 صوتًا

مقاعد مستوى أقل من 15 سنة:

الدكتور إبراهيم حمدي النجار: 840 صوتًا

حازم الجمل: 800 صوتًا

- مقاعد عضو منطقة وسط الدلتا:

حسين ندا: 527 صوتًا

طه ياسين: 320 صوتًا

علاء جودة: 663 صوتًا

وبذلك أسفرت الانتخابات عن إعلان الفائزين رسميًا وفق النتائج النهائية بعد الفرز الكامل للأصوات.