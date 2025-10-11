لتقليل الحوادث.. توسعة ورصف الطرق في أبو زنيمة جنوب سيناء (صور)

استعدادًا للسيول.. "تضامن أسوان" تراجع جاهزية مراكز الإغاثة ميدانيًا (صور)

كتب - رضا السيد:

قال اللواء سامح مدحت، رئيس مدينة أبوزنيمة بجنوب سيناء، إن مشروعات الخطة الاستثمارية بالمدينة تركز على تطوير المشروعات الخدمية بالتوازي مع تحسين المظهر العام للمدينة، ويتم تنفيذها على قدم وساق للانتهاء منها وفق البرنامج الزمني والمواصفات الفنية الموضوعة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أن العمل جارٍ حاليًا على توسعة ورصف الطريق الممتد من أمام المسجد الكبير حتى مبنى مجلس المدينة، إلى جانب أعمال ازدواج ورفع كفاءة العديد من الطرق الداخلية لتقليل الحوادث وتسهيل حركة السيارات.

وأكد أن متابعة العمل تتم عبر التواجد المستمر في موقع المشروع، بحضور لجنة من الإدارة الهندسية لتقييم مراحل التنفيذ ومدى الالتزام بالجدول الزمني والمعايير الفنية المطلوبة، وضمان جودة العمل وسرعة الإنجاز.

وأشار إلى أنه بالتوازي مع تنفيذ مشروعات تطوير الطرق، تتم أعمال تقليم النخيل والأشجار لتحسين المنظر الجمالي للمدينة، مع الاهتمام بعملية الري والرعاية المستمرة لهذه الأشجار، وصيانة شعار المدينة في الاتجاهين.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز البنية التحتية وتحسين الطرق، ودعم التنمية المحلية المستدامة، ورفع مستوى الخدمات للمواطنين في أبوزنيمة، بما يسهم في خلق بيئة حضرية أفضل لأهالي المدينة.