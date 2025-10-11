قنا – عبدالرحمن القرشي:

اختُتمت، اليوم، انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بمحافظة قنا، في أجواء هادئة ومنظمة اتسمت بالشفافية والانضباط، وسط مشاركة واسعة من أعضاء الجمعية العمومية الذين حرصوا على ممارسة حقهم النقابي في مناخ ديمقراطي راقٍ.

وأسفرت النتائج عن فوز كل من:

الدكتور محمود عويس والدكتور عمرو حامد بمقعدي «فوق السن»،

الدكتور أحمد حسين والدكتور وليد أبو العباس بمقعدي «تحت السن».

وجرت العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي كامل من النيابة الإدارية، برئاسة المستشارين ياسر الهواري وأحمد وصفي، لضمان سلامة الإجراءات ونزاهة النتائج.

وأشرف على سير العملية الانتخابية الدكتور محمد الديب، نقيب أطباء قنا ورئيس لجنة الانتخابات، الذي أكد أن ما شهدته النقابة اليوم يعكس نموذجًا للعمل النقابي المسؤول، مشيدًا بجهود اللجان التنظيمية وأعضاء النقابة في إنجاح هذا الاستحقاق المهني.

وأشار «الديب» إلى أن المشاركة الواسعة وروح التعاون بين الأطباء تعكس وعيهم النقابي وحرصهم على دعم مؤسستهم المهنية، موجّهًا الشكر للنقابة العامة على ما قدمته من دعم وتيسيرات لإنجاح العملية الانتخابية.

واختُتم اليوم الانتخابي في مشهد أكّد أن نقابة أطباء قنا تواصل ترسيخ نموذجها المتميز في الانضباط، والشفافية، وخدمة أبناء المهنة.