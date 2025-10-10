بالأرقام.. نتائج انتخابات التجديد النصفي بنقابة أطباء الإسكندرية -صور

بـ28 فيلمًا قصيرًا.. "الجزويت" يحتفل بتخريج دفعة من صناع السينما بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري:

أسفرت نتائج انتخابات التجديد النصفي بالنقابة الفرعية للأطباء بالإسكندرية، التي جرت اليوم الجمعة، عن فوز مرشحي قائمة الأمل وفق ما أعلنته اللجنة المشرفة على الانتخابات.

وفاز 3 مرشحين بمقاعد عضوية المجلس فوق السن كل من الدكتور أحمد عبد الجواد بنتيجة 573 صوتا، والدكتورة أماني البنا بنتيجة 607 صوت، والدكتورة مها غانم بنتيجة 543 صوتا.

وحصد 3 مرشحين مقاعد العضوية تحت السن، كل من "الدكتور سهيل محمد أيمن بنتيجة 625 صوتا، الدكتورة ماهينور سامح بنتيجة 578 صوتا، والدكتورة نهال محسن بنتيجة 545 صوتاً .



وبلغ إجمالي عدد من لهم حق التصويت المسجلين بالنقابة الفرعية للأطباء بالإسكندرية 30 ألف و397 طبيب، فيما بلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم في انتخابات مقاعد النقابة الفرعية 840 طبيبا.

وبلغت عدد الأصوات الصحيحة 830 صوتا صحيحا لمقاعد المرشحين فوق 15 سنة، و828 صوتا صحيحا لمقاعد المرشحين تحت 15 سنة.

وسجلت عدد الأصوات الباطلة 10 أصوات لمقاعد المرشحين فوق 15 سنة، و12 صوتا لمقاعد المرشحين تحت 15 سنة.



وتنافس في انتخابات النقابة الفرعية بالإسكندرية 12 مرشحًا على نصف عدد مقاعد المجلس، بينهم 5 مرشحين تحت السن (مدة القيد أقل من 15 عامًا) و7 مرشحين فوق السن (مدة القيد أكثر من 15 عامًا).



ويُطلب من الناخب اختيار 3 مرشحين فقط في كل ورقة انتخابية، ضمن صندوق مخصص للنقابة الفرعية، إلى جانب صندوق آخر مخصص للنقابة العامة، وفقًا للآلية المعتمدة من اللجنة المشرفة.

انتخابات التجديد النصفي على مستوى الجمهورية

في السياق العام جرت انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء على مستوى الجمهورية في أجواء من الترقب والمنافسة، حيث يتوجه أكثر من 270 ألف طبيب إلى صناديق الاقتراع في 27 محافظة لاختيار ممثليهم في مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية.

وتُجرى الانتخابات لاختيار 12 عضوًا جديدًا بمجلس النقابة العامة، موزعين: 3 مقاعد للأطباء فوق السن، 3 مقاعد للأطباء تحت السن، 6 مقاعد لممثلي القطاعات الجغرافية المختلفة.

وقد حُسم مقعدان بالتزكية قبل بدء التصويت، وهما: مقعد منطقة غرب الدلتا للدكتور محمد فريد، مقعد منطقة جنوب الصعيد، للدكتور مصطفى هاشم، لتبقى المنافسة الفعلية بين 40 مرشحًا على 10 مقاعد متبقية بالنقابة العامة.

أما على مستوى النقابات الفرعية، فقد تم حسم 28 مقعدًا بالتزكية في 6 محافظات هي: مطروح، السويس، المنيا، شمال سيناء، جنوب سيناء، والفيوم، فيما تشهد باقي المحافظات منافسات قوية تعكس اهتمام الأطباء بتفعيل دورهم النقابي والمشاركة في صنع القرار المهني.

وأعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات، برئاسة الدكتور عمرو محمد علي، فتح باب التصويت من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً، يعقبها غلق الصناديق وبدء عملية الفرز داخل مقار النقابات الفرعية.

وأكدت اللجنة أن العملية تتم تحت إشراف قضائي كامل لضمان النزاهة والشفافية في جميع مراحل الاقتراع.