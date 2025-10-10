موانئ البحر الأحمر تتداول 48 ألف طن بضائع عامة في يوم واحد

السويس - حسام الدين أحمد:

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الجمعة، عن رسو 11 سفينة تجارية على أرصفة الموانئ، شهدت تداول 48 ألف طن من البضائع العامة والمتنوعة، إلى جانب 928 شاحنة و153 سيارة، فيما سجلت صالات الركاب مغادرة ووصول 1360 راكبًا.

وأوضح البيان أن حركة الواردات شملت 35 ألف طن بضائع و525 شاحنة و120 سيارة، بينما تضمنت حركة الصادرات 13 ألف طن بضائع و403 شاحنة و33 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة MV Mariam وعلى متنها 29 ألف طن ألومنيوم قادمة من السعودية، بالإضافة إلى السفينة Poseidon Express، فيما تغادر مساء اليوم السفينتان Pelagos Express والحرية 2.

وأشار البيان إلى أن الميناء استقبل بالأمس السفينتين Pelagos Express والحرية 2، بينما غادرت السفينة Poseidon Express.

وشهد ميناء نويبع تداول 3500 طن بضائع و355 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن هي سينا وآور وآيلة.