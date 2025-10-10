الشرقية - ياسمين عزت:

كثفت وحدات تكافؤ الفرص في محافظة الشرقية نشاطها التوعوي خلال الأسبوع الماضي، بتنظيم 7 ندوات توعوية ودينية وثقافية استهدفت السيدات في مختلف مراكز ومدن المحافظة، في إطار جهود المحافظة للحفاظ على البيئة وتعزيز دور المرأة في المجتمع، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية.

وأكد المحافظ أن المرأة عنصر أساسي في بناء المجتمع، مشيرًا إلى حرص الدولة على تمكينها وتعزيز المساواة بين الجنسين بما يتوافق مع أهداف رؤية مصر 2030، مشددًا على أهمية تنظيم ندوات للمرأة والفتاة كونهما من أكثر الفئات احتياجًا للتوعية والرعاية.

وأوضحت غادة زاهر، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، أن الندوات تناولت موضوعات متعددة، منها: أضرار حرق المخلفات الزراعية واستخدامات قش الأرز، قيمة الوطن والانتماء وحب مصر، ودور السد العالي في التنمية، التربية الإيجابية السليمة للأسرة، وحرب أكتوبر كرمز للعزة والكرامة الوطنية.

وشهدت فاقوس تنظيم 3 ندوات تناولت الاستفادة من قش الأرز، ونعمة الوطن، والسد العالي، بالتعاون مع وحدات السكان وحماية الطفل، والأوقاف والصحة.

أما في حي ثان الزقازيق، فقد أقيمت ندوتان حول الحفاظ على البيئة والتربية الإيجابية، بالتعاون مع جهاز شئون البيئة ومديرية الصحة.

وفي مشتول السوق، نُظمت ندوة بعنوان "حرب أكتوبر.. حرب العزة والكرامة"، بينما عقدت ديرب نجم ندوة حول "الانتماء وحب الوطن" في مدرسة جمال الدين الأفغاني الابتدائية.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن خطة المحافظة لنشر الوعي البيئي والاجتماعي وتعزيز قيم الانتماء الوطني لدى المرأة والأسرة الشرقية.