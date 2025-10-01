نجاح عملية دقيقة لاستئصال قرحة سرطانية لسيدة مسنّة في الدقهلية

الدقهليةـ رامي محمود:

أعلن الدكتور حموده الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، نجاح فريق قسم جراحة الأورام بمستشفى السنبلاوين العام في إجراء عملية دقيقة لسيدة تبلغ من العمر 72 عامًا كانت تعاني من قرحة مزمنة بالإلية. وبعد أخذ عينة وفحوص طبية متقدمة، تبين وجود قرحة سرطانية، وعلى الفور تم تجهيز الحالة ودخولها العمليات.

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور السيد فاروق، وكيل المديرية للطب العلاجي، ان نجاح مثل هذه العمليات الدقيقة يعكس ما وصل إليه مستشفى السنبلاوين العام من مستوى متقدم في الخدمات الطبية والعلاجية.

وقال:" نحن نحرص على دعم الفرق الطبية وتوفير كل الإمكانات اللازمة لاستمرار هذا النجاح، لأن خدمة المريض وجودة الرعاية الصحية تأتيان على رأس أولوياتنا".

وأُجريت العملية تحت قيادة ودعم الدكتور أحمد بدران مدير عام المستشفى، وبمشاركة فريق طبي يضم الدكتورة سمر عبدالله، أخصائي جراحة الأورام، الدكتور أحمد سامح، مقيم جراحة الأورام، الدكتور ياسر أحمد، مقيم جراحة الأورام، الدكتور محمود عزت، أخصائي التخدير.

ووجّه الدكتور حموده الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، خالص الشكر والتقدير إلى الفريق الطبي وإدارة المستشفى، مثمنًا جهودهم الكبيرة في تقديم خدمة طبية متميزة، ومتمنيًا للمريضة الشفاء العاجل.