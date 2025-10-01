ضبط 5 أطنان أعلاف منتهية الصلاحية داخل مصنع بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية من ضبط كميات كبيرة من الأعلاف المنتهية الصلاحية داخل أحد المصانع بمركز كفر شكر، وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تشنها المديرية على الأسواق لمواجهة السلع الفاسدة ومجهولة المصدر.

وجاءت الحملة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وإشراف الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة – مدير المديرية، ومتابعة المهندسة أمل عبد القوي وكيل المديرية.

وخلال الحملة، التي قادها الدكتور تامر صلاح بمشاركة الأستاذ وليد حسان مدير إدارة الرقابة التجارية وعدد من مفتشي الإدارة، تم ضبط مصنع أعلاف بحوزته 5 أطنان من كسب فول الصويا بنسبة بروتين 44% منتهي الصلاحية، إضافة إلى 20 شيكارة من مادة "ييس سلينيوم" وهي من إضافات الأعلاف، وجميعها بدون فواتير أو مستندات رسمية تثبت مصدرها.

وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرير محضر بالواقعة، على أن تتولى النيابة العامة استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.