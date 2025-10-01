كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، انقطاع مياه الشرب عن مركز الرياض على مدار يومين لمدة 10 ساعات.

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في كفر الشيخ، في بيان رسمي صادر عن الشركة، اليوم الأربعاء أن انقطاع المياه عن مركز الرياض طوال الفترة المحددة اعتبارًا من اليوم الأربعاء وباكر الخميس من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة السادسة صباحًا.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نتيجة إجراء أعمال التطهير بترعة ذيل القاصد، ما يؤدي إلى توقف محطتي الحاج على بمركز الرياض، ويتسبب في انقطاع المياه عن مركز الرياض، وسوف تتأثر عن الرياض والقرى التابعة لها الرغامة، وطلمبات 7، والرصيف، والمثلث، وفرج الكبرى وأبوشبانة، والحصفة، ومخيزن.

وأهابت الشركة خلال بيانها بالمواطنين، وأصحاب المخابز، ومسئولي المستشفيات، والمدارس، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وقال بيان الشركة إنه جرى تدبير سيارات مياه صالحة للشرب سوف تكون متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع مياه الشرب، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.