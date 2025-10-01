145 عامًا من الحكايات.. أسرار أقدم مبنى مأهول في أعرق شوارع الإسكندرية

كفر الشيخ- إسلام عمار:

شهدت مدرسة محلة أبوعلي الثانوية المشتركة التابعة لإدارة دسوق التعليمية في كفر الشيخ، تنظيم ورشة عمل مميزة لطالبات المدرسة حول كيفية إعداد "الليمون المعصفر" ومخلل الليمون.

يأتي ذلك في إطار الأنشطة العملية التي تنفذها أسرة التربية الزراعية بالتعاون مع الوحدة المنتجة بالمدرسة.

وجاءت ورشة العمل بإشراف كلا من: "هداية سعيد، وعزة أبوزور"، من أسرة التربية الزراعية، إلى جانب "فكري القصير"، مسئول الوحدة المنتجة، وبمتابعة مباشرة من إدارة المدرسة متمثلة في محمد عبدالبر، مدير المدرسة، وجيهان حلاوة، وحنان المزين، وكيلي المدرسة.

وأكد مصدر بإدارة دسوق التعليمية في كفر الشيخ لـ"مصراوي"، أن الهدف من الفاعلية هو تدريب الطالبات عمليًا على طرق تصنيع المخللات، باعتبارها إحدى الصناعات الغذائية المنزلية التي تسهم في رفع مهارات الطالبات وربط الجانب العلمي بالتطبيق العملي بجانب تنمية روح العمل الجماعي والتعاون بين الطالبات.