"كانت غرقانة في دمها".. العثور على جثمان سيدة داخل مسكنها بالمنوفية



المنوفية- أحمد الباهي:

عثر أهالي قرية شرانيس التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، على جثمان سيدة متوفاة داخل مسكنها في ظروف غامضة، إذ أبلغوا الجهات المعنية.

وعقب انتقال الشرطة لموقع الحادث، تبين وجود سيدة غارقة في دمائها داخل مسكنها، إذ تقرر التحفظ على الجثمان وفرض كردونا أمنيا، مع بدء تحريات عاجلة حول الواقعة، ومناقشة ذويها وآخر من زارها، فضلاً عن فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة.

تحرر عن ذلك الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة، إذ وجهت بعرض الجثمان على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.