محافظ جنوب سيناء يشارك رواد كاتدرائية السمائيين فرحتهم بعيد الميلاد

جنوب سيناء – رضا السيد:

أجرى الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى كاتدرائية السمائيين بمدينة شرم الشيخ، يرافقه وفد من القيادات التنفيذية والأمنية، ومدير مديرية الأوقاف، وعددًا من أئمة الأوقاف، وذلك للتهنئة بمناسبة عيد الميلاد الجديد.

وكان في استقبال المحافظ والوفد المرافق له، الأنبا أبوللو، أسقف جنوب سيناء، وعددًا من القساوسة والآباء والرهبان بالكاتدرائية.

أعرب محافظ جنوب سيناء، عن سعادته للمشاركة والتهنئة بعيد الميلاد المجيد، وتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم، مشيرًا إلى أن المصريين تجمعهم أواصر المحبة والأخوة منذ فجر التاريخ، كونهم نسيج واحد يعيشون على أرض وطن واحد وتحت سماء واحدة، كما تربطهم روابط الأخوة والوطنية ويجمعهم العمل معًا على تنمية واستقرار البلاد.

وأكد أن ما تشهده الدولة المصرية ممثلة في عنصري الأمة من ترابط وتحاب، هو الدعامة الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية، ومواجهة كافة التحديات، متمنيًا دوام الأمن والاستقرار لجموع الشعب المصري.

ومن جانبه، رحب الأنبا ابوللو، بالمحافظ والوفد المرافق له، مهنئًا الشعب المصري بكافة طوائفه بعيد الميلاد المجيد، ومتمنيًا أن تعم المحبة والسلام مصر والعالم.

وتقدم أسقف جنوب سيناء، بالشكر والتحية لمحافظ جنوب سيناء وقيادات المحافظة الأمنية والتنفيذية والأوقاف، لحرصهم على الحضور والمشاركة في احتفالات عيد الميلاد، ولجهودهم في سبيل تحسين معيشة المواطنين وتوفير الأمن والأمان.

وحرص محافظ جنوب سيناء، على مشاركة رواد الكاتدرائية فرحتهم بأعياد الميلاد، وتقديم العيدية على الأطفال، والتهنئة للكبار.

وخلال الزيارة قام محافظ جنوب سيناء ومرافقيه بجولة داخل كاتدرائية السمائيين، مشيدين بروعة التصميم والبناء.