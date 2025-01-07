محافظ بورسعيد: نحتفل اليوم بعيد ميلاد ملاك الحب والسلام

بورسعيد - طارق الرفاعي:

وجه اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، التهنئة، اليوم الثلاثاء، للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، قائلا:"نحتفل اليوم بعيد ميلاد ملاك الحب والسلام، هنيئا لكم لكم ولبورسعيد ومصر بالعيد".

وأضاف بكلمته، خلال ترأسه وفدًا لتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة الاحتفال بـ عيد الميلاد المجيد، وذلك بقاعة أم النور بكنيسة الكاتدرال "العذراء مريم والملاك ميخائيل"، '"لم أجد في بورسعيد إلا كل الحب والسلام

ونتمنى عام كله حب وسلام نقدم فيه كل ما نقدر عليه لوطننا.. احنا موجودين كتنفيذيين لخدمة الشعب لصالح مصر".

وضم الوفد: الدكتور شريف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، واللواء تامر السمري، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، والشيخ جمال عواد، وكيل وزارة الأوقاف، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والسياسية والشعبية والصحفيين والإعلاميين والشخصيات العامة ولفيف من أبناء بورسعيد.