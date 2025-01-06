الشرقية تستجيب لأكثر من 28 ألف شكوى في 2024

الشرقية -ياسمين عزت:

استقبلت منظومة الشكاوى الحكومية المُوحَّدة بمحافظة الشرقية، 28518 شكوى وطلب خلال عام 2024، وتمت الاستجابة لـ 28296 شكوى منها.

كما استقبلت مبادرة صوتك مسموع لعدد 783 شكوى وطلب، اُستجيب لـ 778 شكوى وطلب منها بنسبة 99%.

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن منظومة الشكاوى الحكومية المُوحَّدة التابعة لمجلس الوزراء تمثل إحدى الآليات المهمة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتواصل مع المواطنين، والاستماع إلى شكواهم و مطالبهم، والعمل على حلها، والارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة لينعم بثمارها المواطن المصري.

كما أشار محافظ الشرقية إلى أهمية الإستجابة لشكاوى المواطنين الواردة من خلال مبادرة "صوتك مسموع" والتي أطلقتها وزارة التنمية المحلية برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.



من جانبه أوضح وليد عبد الحميد مدير البوابة الإلكترونية ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمحافظة الشرقية أنه يتم تلقي شكاوى المواطنين أولاً بأول عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء https://www.shakwa.eg أو الخط الساخن 16528 أو من خلال تطبيق في خدمتك على الموبايل لنظامي Android & IOS، والبريد الإلكتروني لمنظومة شكاوى المحافظة shakwa@sharkia.gov.eg .



أوضحت المحافظة أنه يتم تلقي شكاوى المواطنين من خلال الرقم الأرضى الخاص بمحافظة الشرقية 2333391– 055 ثلاثة خطوط وفاكس 2369134 /055 أو من خلال الرسائل على الفيس بوك : https://www.facebook.com/sharkiaportal.ar ويمكن للمواطنين إرسال شكواهم مدعومة بالصور عبر الواتس آب الرسمي للمحافظة 01270664666

يذكر أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمحافظة الشرقية تلقت وتعاملت مع 2396 شكوى وطلب خلال شهر ديسمبر الماضىي من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى، وقنوات تلقى وتسجيل الشكاوى الأخرى وتمت الاستجابة لـ 2287 شكوى وطلب بنسبة 96% وفقاً لضوابط الفحص والمراجعة للشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجارٍ إستكمال مراجعة وفحص 109 شكوى وطلب، تمهيدًا لإتخاذ ما يلزم بشأنها.