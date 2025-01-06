أسرته عثرت عليه معلقًا بحبل في غرفته.. شاب ينهي حياته بالدقهلية

الدقهلية-رامي محمود:

أقدم شاب بقرية الجوادية مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية على التخلص من حياته شنقا داخل غرفته وذلك بعد مروره بأزمة نفسية حادة وجرى إيداع الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلقاس المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد محمد جمعة، مأمور مركز شرطة بلقاس من بعض الأهالي بقرية الجوادية "دائرة المركز" بإنهاء شخص حياته شنقا داخل منزله.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس بقيادة الرائد محمد البنا، رئيس المباحث، وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين مصرع "عماد.أ.ع"،33 عاما.

وكشفت أسرته، عن مرور الشاب بحالة نفسية، وأنهم عثروا عليه معلق بواسطة حبل مدلل من سقف غرفته، و جرى إنزاله لمحاولة اسعافه لإنقاذه إلا أنه فارق الحياة.

جرى نقل الجثمان بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفى بلقاس المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم النفسي للمرضي النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار ، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية ، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي ، ومساندة الراغبين في الانتحار ، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.