طقس غير مستقر فى جنوب سيناء.. رياح شديدة محملة بالرمال واضطراب حالة البحر -صور

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جنوب سيناء – رضا السيد:

أعلنت محافظة جنوب سيناء، اليوم الإثنين، حالة الطوارئ القصوى بعد تعرضها لطقس غير مستقر، ونشاط شديد للرياح المحملة بالرمال الخفيفة داخل الكتل السكنية وتزداد داخل الظهير الصحراوي.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة في بيان اليوم، أن المحافظة يسودها طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا خاصة بمدينة سانت كاترين، مؤكدًا أن نشاط الرياح الشديد الذي بلغ 64 كيلو في الساعة على المناطق الساحلية والصحراوية ساهم في زيادة الإحساس ببرودة الجو، وهذه الرياح محملة بالرمال الخفيفة.

وأوضح المركز أنه جرى رفع حالة الطوارئ القصوى في كافة القطاعات المعنية، والتأكيد على رؤساء المدن بمتابعة مخرات السيول والطرق الدولية لرفع أي تراكمات من الرمال التي تتركها الرياح، إضافة إلى التنسيق مع إدارة المرور لتكثيف الحملات المرورية على الطرق الدولية، وتفعيل الرادارات للحد من السرعة.

وأكد البيان، أن حالة البحر مضطربة، واتجاه الرياح نشطة وشمالية غربية، وتتراوح ارتفاع الأمواج بين 2,5 حتى 3,5 متر، مؤكدًا أن غرفة العمليات لم تتلقى أي اخطار بإيقاف حركة الملاحة بالموانئ البحرية، وجميع الطرق الدولة تعمل حتى الآن بشكل طبيعي.

وتباينت درجات الحرارة من مدينة الأخرى بمدن المحافظة، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى بمدينة طور سيناء 21 والصغرى 11، وفي مدينة رأس سدر العظمى 21 والصغرى 9، وفي مدينة طابا العظمى 22 والصغرى 9، وسجلت مدينة سانت كاترين أقل معتدل في درجات الحرارة حيث بلغت العظمى بها 15 و الصغرى2، والعظمى بمدينة شرم الشيخ 24 والصغرى 15 درجة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود محافظة جنوب سيناء اليوم طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، يصل حد الصقيع على سانت كاترين، واحتمال سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على وسط سيناء، واضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من 40 إلى 60 كيلو في الساعة.