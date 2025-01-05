"هتكوا عرضه وطلبوا فدية".. تفاصيل محاكمة 7 متهمين باختطاف شاب فى الغربية

الغربية - مروة شاهين

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة جنايات المحلة الكبرى، برئاسة المستشار السيد شكر وعضوية كل من المستشار محمد الغريب والمستشار حسام عبد الباسط والمستشار محمد صلاح، أولى جلسات محاكمة 7 متهمين بينهم 4 فتيات لاتهامهم بخطف شاب كرها عنه وهتك عرضه وتصويره بمقاطع فيديوهات مقابل طلب فدية مالية لخلافات مع ابنتهم بنطاق دائرة مركز زفتي، في القضية رقم 6036 لسنة 2024 والمقيدة برقم 2192 لسنة 2024 كلى شرق طنطا.

وكشف أمر الإحالة، أن "أشرف .ا"، و"مديحه.خ"، و"ندا .ا"، و"هبه .ا" هاربه، و"محمد .ر" هارب و"محمد .ع" هارب و"فاطمه .ا"، استدرجوا المدعو "وجدي.م.و". بحجة تسوية خلاف مع إحدى المتهمات، ثم تم الاعتداء عليه جسديًا وحبسه لمنعه من طلب المساعدة.

كما اقترنت الجناية بجناية أخري في ذات الزمان والمكان من المتهمين الأول إلى السادس بأن هتكوا عرض المجني عليه "وجدي .م" بالقوة بأن جردوه من ملابسه وخلعوا عنه سرواله فكشفوا بذلك عورته أمامهم رغما عنه، تمهيدا لإجباره على توقيع إيصالات أمانة وأشهروا في مواجهته عصا خشبية واستخدموا الحبال لشل حركته، كما التقطوا صورة مرئية للمجني عليه حسب ما ذكر بتقرير الأدلة الجنائية والطب الشرعي.

كما نشر المتهمون صور ومقاطع فيديو للمجني عليه مخله بغير رضاه على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك " وذلك بهدف تسهيل ارتكاب الجريمة فضلا عن تعمدهم مضايقته بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات.

وكانت مديرية أمن الغربية، تلقت إخطارا من مركز شرطة زفتي، يفيد بورود بلاغ بقيام عدة أشخاص من بينهم فتيات، قاموا باستدراج شخص، والتعدي عليه، وتصويره في أوضاع مخله، ونشر تلك الفيديوهات، وبعمل الأكمنة الثابتة والمتنقلة أمكن ضبط المتهمين، وجرى اقتيادهم إلى ديوان عام المركز، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وعرض المجني عليه الطب الشرعي.