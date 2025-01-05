إزالة تعديات على أراضي زراعية بـ 6 قرى في المنيا -صور

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المنيا-جمال محمد:

شنت الوحدات المحلية بالمنيا حملات مكثفة أسفرت عن إزالة 14 حالة تعدٍ على الأراضي في عدد من القرى.

وكشف عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، عن رصد وتنفيذ إزالة فورية لحالات البناء المخالف التي جرت على أراضي زراعية بمساحة 1334 متر في قري: بني محمد سلطان، دمشير، تله، البرجاية، بني أحمد الغربيه، صفط الخمار، وتم التعامل الفورى معهم.

وأضاف طه أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتحرير المحاضر لهم، واحتراما لسلطة القانون دون استثناء، وجاء ذلك بحضور نواب رئيس المركز ورؤساء المجالس المحلية وقسم التنظيم والإشغالات والبيئة.