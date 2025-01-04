تشميع 4 كافيهات بسور النادي الأوليمبي في الإسكندرية -صور

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الإسكندرية – محمد عامر:

شن حي وسط الإسكندرية، اليوم السبت، بالتنسيق مع شرطة المرافق حملة مكبرة استهدفت إزالة الإشغالات وتعديات الكافيهات التي تحتل الرصيف وحرم الطريق بمنطقة محرم بك والنادي الأوليمبي.

وقال الدكتور مصطفى العرابي، رئيس حي وسط الإسكندرية، إن الحملة أسفرت عن إغلاق وتشميع 4 كافيهات بمحرم بك وسور النادي الأوليمبي، لعودة الانضباط للشارع السكندري وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.

وأشار إلى أن الحملة تأتي استجابة للشكاوى المتكررة من المواطنين حول ظاهرة احتلال الأرصفة والتعدي على حرم الطريق العام، وإعاقة حركة المارة والسيارات بالمنطقة المشار إليها.

وأضاف رئيس حي وسط الإسكندرية، أنه جرى الغلق والتشميع بحضور إدارتي رخص المحلات وإشغال الطريق كإجراء رادع لعدم عودة الإشغالات في رسالة واضحة لكافة المنشآت المعتدية- بحسب قوله.

كان الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، وجه بالتصدي لظاهرة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، للحفاظ على المستوى الحضاري لشوارع الثغر.