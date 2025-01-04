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مصرع سيدة وإصابة 22 عاملاً باليومية فى حادث تصادم بالإسماعيلية

07:21 م السبت 04 يناير 2025

اصطدام سيارة ربع نقل بأخرى ملاكي

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الإسماعيلية _ أميرة يوسف:

شهد طريق "الإسماعيلية - السويس" حادث تصادم مأساوي، أسفر عن مصرع سيدة وإصابة 22 آخرين، وذلك إثر اصطدام سيارة ربع نقل تقل عمال يومية بسيارة ملاكي بالقرب من منطقة فنارة التابعة لمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية.

تلقى اللواء محمد عامر، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يُفيد بوقوع حادث التصادم، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث للوقوف على ملابساته، ومعاينة المنطقة لتحديد الأسباب التي أدت إلى وقوعه.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، بعدد كبير من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، لنقل المصابين إلى مستشفى فايد التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

تواصل الأجهزة المعنية التحقيق في الحادث لتحديد المسؤوليات وظروف وقوعه، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، فيما يواصل الفريق الطبي في مستشفى فايد متابعة حالة المصابين وإجراء الفحص الطبي اللازم لهم.

حادث تصادم تصادم سيارتين أمن الاسماعيلية
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