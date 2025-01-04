تحصين 538 ألف ماشية ضمن خطة تحسين الثروة الحيوانية في أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

استعرض اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، إنجازات مديرية الطب البيطري خلال عام 2024، مشيراً إلى تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمربين والمزارعين. وأكد المحافظ أن هذه الجهود تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحفاظ على الثروة الحيوانية وتعزيز الإنتاجية الزراعية والحيوانية لتحقيق الأمن الغذائي.

وأوضح المحافظ أنه تلقى تقريراً من الدكتور صلاح علي قطب، مدير مديرية الطب البيطري، يستعرض الأنشطة التي نفذتها المديرية.

وشملت هذه الأنشطة حملات تحصين واسعة ضد الأمراض الوبائية، حيث تم تحصين 538,450 حيواناً. كما قدمت المديرية خدمات الفحص الطبي والعلاج في 94 وحدة بيطرية، ونظمت قوافل بيطرية لتقديم خدمات التشخيص والعلاج المجاني، مما ساهم في تحسين صحة الثروة الحيوانية.

وأضاف المحافظ أن المديرية نفذت برنامجاً لتحسين السلالات المحلية من خلال التلقيح الاصطناعي في 104 نقطة، مما أسهم في رفع جودة الإنتاج الحيواني. وبلغ عدد إناث الأبقار الملقحة 66,809، بينما بلغ عدد إناث الجاموس الملقحة 7,712.

وفي مجال التوعية والإرشاد، نظمت المديرية 2,327 ندوة إرشادية و4 دورات فنية و9 دورات لتنمية المهارات، بالإضافة إلى تدريب 46 طبيباً بيطرياً. كما كثفت المديرية الرقابة على أسواق بيع الحيوانات ومنتجاتها، حيث حررت 120 محضراً وضبطت 13 طن و326 كجم و540 جم من المنتجات غير المطابقة للمعايير الصحية.

وأشار المحافظ إلى تطوير 4 وحدات بيطرية ضمن مشروع المرونة المناخية التابع للأمم المتحدة، مؤكداً على أهمية استمرار الجهود لتحسين الخدمات البيطرية في المحافظة.