بالصور.. محافظ أسيوط يضع حجر الأساس لمدرسة النور للمكفوفين في بني عديات

أسيوط ـ محمود عجمي:

وضع اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، حجر الأساس لمدرسة النور للمكفوفين بقرية بني عديات التابعة لمركز منفلوط، بتكلفة إجمالية قدرها 24 مليون جنيه.

جرى تصميم المدرسة وتنفيذها بواسطة هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في إنشاء المدارس الجديدة وتقليل الكثافات الطلابية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤية مصر 2030.

حضر الحفل محمد إبراهيم الدسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، والمهندس مصطفى عبد الفتاح، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، وعدد من المسؤولين المحليين.

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن المدرسة التي ستتكون من 5 طوابق وتضم 14 فصلًا دراسيًا، بالإضافة إلى معامل مطورة، حجرات أنشطة، مطبخ، مغسلة، صالة طعام، مكتبة، معامل حاسب آلي، ودورات مياه للبنين والبنات.

كما ستشمل المدرسة دورين سكنيين للطلاب والطالبات، مع مراعاة احتياجات الطلاب ذوي القدرات الخاصة.

أكد المحافظ، دعمه الكامل للمشروع وتذليل العقبات لضمان الانتهاء من الأعمال وفقًا للخطة الزمنية المحددة، مشيرًا إلى أن المدرسة ستدخل الخدمة في نوفمبر 2025 مع بداية العام الدراسي الجديد.