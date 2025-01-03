بتكلفة 2.5 مليون جنيه.. وزير الشباب ومحافظ مطروح يفتتحان مسجد الظافرية في سيوة - صور

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كتب - محمد البدري:

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الجمعة، مسجد الظافرية الغربي في سيوة؛ بتكلفة إجمالية بلغت 2.5 مليون جنيه.

جاء ذلك بحضور الشيخ حسن عبد البصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح ، واللواء وليد منصور، رئيس مدينة سيوة، والدكتور وليد عبدالعزيز رفاعي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والأستاذ محمد بكر، نائب رئيس مدينة سيوة، وعدد من القيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة.

وأوضح الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف؛ أن المسجد يقام على مساحة 400 متر مربع، وبتكلفة 2.5 مليون جنيه بتمويل من وزارة الأوقاف، ليصبح المسجد الثاني عشر الذي يتم افتتاحه في سيوة خلال أربع سنوات.

وكان أمَّ شعائر صلاة الجمعة الشيخ حسن عبد البصير، حيث تحدث عن أهمية الأمل والتفاؤل وحسن الظن بالله عز وجل مع قدوم عام جديد وشهر رجب المبارك.

وقال في خطبة الجمعة: "إن مصر، مهد النبوة والحضارة، هي أولى الناس بالأمل المصحوب بالعمل والتفاؤل المقترن بالاجتهاد"؛ وتابع "أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان متفائلاً في كل أموره، واثقاً بربه في جميع أوقاته، ومحسناً الظن بالله في كل أحواله، رغم ما مر به من شدة وبلاء، وكان دائماً يبشر أصحابه بالنصر والأمن والغنى رغم ما بهم من بلاء وفقر واستضعاف، وكانت العاقبة والنصر للأمة ولأصحاب الحق".