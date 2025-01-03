اندلاع حريق داخل مبنى تجاري بالإسكندرية.. والحماية المدنية تتدخل (صور)

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الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

اندلع حريق داخل مبنى تجاري بمنطقة سموحة في حي شرق الإسكندرية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة؛ دون وقوع إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بنشوب حريق داخل وحدة تجارية في مبنى بطريق شارع فوزي معاذ بمنطقة سموحة شرق الإسكندرية، انتقلت على إثره قوات الحماية المدنية والجهات المعنية والتفيذية بحي شرق.

تم إخلاء المبنى تحسبا لامتداد النيران إلى وحدات مجاورة، ولم يسجل الحادث وقوع إصابات.

وتمكنت سيارات إطفاء الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، فيما رجحت المعاينة الأولية أن ماس كهربائي كان سبب نشوب الحريق.

يذكر أن الحريق يعد الثالث الذي تشهده الإسكندرية خلال 48 ساعة منذ بداية عام 2025؛ ولم تسفر جميعها عن حدوث إصابات.