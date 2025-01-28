محافظ جنوب سيناء يعتمد المخطط الاستراتيجي لمدينة دهب

جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلن الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اعتماد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة دهب، وذلك بعد حصوله على موافقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008. وجاء الإعلان خلال استعراض لوحات المخطط الذي يهدف إلى تحويل دهب إلى مركز جذب تنموي متكامل حتى عام 2050.

وبحسب المخطط، الذي وافقت عليه وزارة الدفاع رسميًا (الموافقة رقم 3579 لسنة 2024)، تبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 4373.29 فدانًا، مع طاقة استيعابية تُقدَّر بنحو 69,020 نسمة. ويتضمن توزيعًا لاستخدامات الأراضي يشمل مشروعات سياحية وترفيهية وخدمية وسكنية وتجارية، إلى جانب مشروعات قومية واستثمارية تُنفذ بالتوافق مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق تنمية شاملة.

وأوضح المهندس مصطفى عبده أحمد، مدير التخطيط والتنمية العمرانية، أن المخطط يضع إطارًا لتطوير البنية التحتية وخلق فرص استثمارية تُسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية بالمدينة، مع الحفاظ على التوازن البيئي. وأشار إلى أن المشروعات المقترحة ستُحول دهب إلى وجهة عالمية متعددة الوظائف، تعكس رؤية مصر لتعزيز الاستدامة والجذب السياحي.

يأتي هذا التطوير في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الاستثمار في محافظات جنوب سيناء، ودعم المناطق ذات الطابع الخاص، تمهيدًا لتحقيق أهداف رؤية 2030 وصولًا إلى عام 2050.