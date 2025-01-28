جامعة المنيا تشكل مكتبًا للتعاون الدولي والمشروعات البحثية (صور)

المنيا - جمال محمد:

عقد مجلس جامعة المنيا اجتماعه الدوري، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، وبحضور اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، والدكتور أيمن حسنين، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، ومدير مركز ضمان الجودة، والمستشار القانوني للجامعة، والمدير التنفيذي للمعلومات، وأمين عام الجامعة، ورئيس اتحاد طلاب الجامعة.

ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والتنموية. وأكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أهمية دور الجامعة في دعم التنمية الشاملة بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الجامعة تعد شريكًا أساسيًا في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030. كما أثنى على المستوى الأكاديمي الذي حققته الجامعة في التصنيفات المحلية والدولية، مشيدًا بدورها في دعم مشروعات تنموية وخدمية لأبناء المنيا.

كما شاهد المجلس فيلمًا عن إنجازات جامعة المنيا لعام 2024، بالإضافة إلى فيلم عن "مركز التميز البحثي في بيولوجيا الأورام".

من جانبه، أعلن الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، عن تشكيل مكتب للتعاون الدولي والمشروعات البحثية بالجامعة، والذي يضم مجموعة من أعضاء هيئة التدريس المتميزين. يهدف المكتب إلى دعم التواصل بين الجامعة ومؤسسات المجتمع الدولي والإقليمي، وتعزيز الخدمات الأكاديمية والتعليمية والبحثية للوصول إلى مستوى تنافسي عالمي.

كما وافق المجلس على صرف مكافأة مالية قدرها 2000 جنيه لأعضاء هيئة التدريس والعاملين في قطاعات التعليم والمستشفيات، تقديرًا لجهودهم في العملية التعليمية والبحثية خلال الفصل الدراسي الأول.

في إطار آخر، أعلن رئيس الجامعة عن إنشاء مركز للدعم النفسي وإعادة بناء الذات للتصدي لحالات الانتحار والأمراض النفسية بين الشباب، في إطار دور الجامعة التنويري في صياغة العقول وتقديم خطاب ديني جديد.

وأقر المجلس لائحة موحدة للبرامج الجديدة بالجامعة، بعد إجراء التعديلات اللازمة لتوحيد معايير تنفيذ وتصميم البرامج. كما قرر المجلس تطبيق نظام الشراء الموحد لكل احتياجات الكليات سنويًا، بهدف توفير الوقت والجهد والنفقات.