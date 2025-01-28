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بالصور- احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم بأبو المطامير في البحيرة

11:46 ص الثلاثاء 28 يناير 2025
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  • عرض 3 صورة
    تكريم حفظة القرآن
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    احتفالية لتكريم حفظة القرآن
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البحيرة - أحمد نصرة:

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير، بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، احتفالية بالتنسيق مع مديرية الأوقاف، لتكريم حفظة القرآن الكريم من أبناء المركز.

شهدت الاحتفالية تسليم شهادات تقدير للطلاب المكرمين تشجيعا لهم على استمرار هذا التميز، متمنيين لهم دوام التوفيق والنجاح.

أقيمت الاحتفالية بحضور عمر لبيب، رئيس مركز ومدينة أبو المطامير، والشيخ عبد المعطي أبو جبير، مدير إدارة الأوقاف بالمركز، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، ورجال الأزهر والأوقاف، والطلاب المكرمين وذويهم.

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احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم أبو المطامير البحيرة
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