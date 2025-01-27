تعليم أسوان يحدد موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية

أسوان - إيهاب عمران:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان استمرار أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025.

وقال المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، إن نتيجة الشهادة الإعدادية ستُعلن فور الانتهاء من أعمال التصحيح التي بدأت مطلع هذا الأسبوع، وبعد اعتمادها من محافظ أسوان.

وأكد أنه سيتم نشر النتيجة عبر بوابة محافظة أسوان الإلكترونية.

وأضاف الرشيدي أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول في المحافظة بلغ 27 ألفًا و933 طالبًا وطالبة، موزعين على خمس إدارات تعليمية بالمحافظة.