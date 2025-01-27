استبعاد رئيس وحدة محلية فى المنوفية عن منصبه.. والمحافظ: "مش شايف شغله"

المنوفية- أحمد الباهي:

قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الاثنين، استبعاد رئيس الوحدة المحلية ومسئول الزراعة بطه شبرا بمركز ومدينة قويسنا من مهام منصبهم، لتقصيرهم في أداء واجبهم الوظيفي وتقاعسهم في اتخاذ الإجراءات القانونية والإبلاغ الفوري عن مخالفة تعدي أحد المواطنين بناحية طه شبرا على الأراضي الزراعية واستكمال أعمال البناء.

جاء ذلك وفقًا للمذكرة المعروضة من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بشأن تقاعس رئيس الوحدة المحلية بطه شبرا ومسئول الزراعة عن الإبلاغ عن حالة تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة 1550م2، وعدم الإبلاغ عن المخالفة في حينها وتمكين المتعدي من استكمال أعمال البناء.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على أن التعدي علي الأراضي الزراعية خط أحمر ولن يسمح بأي تهاون في محاسبة أي مسئول يتقاعس عن أداء واجبه الوظيفي تحقيقاً للصالح العام، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق الكامل مع مديرية الزراعة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية بمواصلة التصدي بكل حسم والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات أو مخالفات في المهد حفاظًا على حقوق الدولة.