"ابعت لي فلوس وإلا".. فتاة تهدد شابًا بصور فاضحة في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

وقع شاب من أبناء محافظة بورسعيد في فخ الابتزاز الإلكتروني، حيث قامت فتاة بتهديده بنشر صور وفيديوهات خاصة له وإرسالها إلى عائلته ومديره في العمل، مقابل الحصول على مبالغ مالية.

بدأت الواقعة فى شهر أكتوبر 2023، عندما توجه شاب إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن واقعة ابتزاز تعرض لها من فتاة تبلغ من العمر 26 عامًا، موضحًا أنها هددته بنشر صور ومقاطع مصورة خاصة به، حيث أرسلت له تهديداتها عبر رسائل مكتوبة ومقاطع صوتية عبر تطبيقات الهاتف المحمول، وكان التهديد مصحوبًا بطلب مبالغ مالية.

وأظهرت التحقيقات أن الفتاة المتهمة أرسلت للمجني عليه رسائل إلكترونية عديدة دون موافقته، واستخدمت حسابًا خاصًا على مواقع التواصل الاجتماعي لارتكاب هذه الجرائم، ما اعتبرته النيابة اعتداءً على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وانتهاكًا لخصوصية المجني عليه.

وأفاد المجني عليه في شهادته أن المتهمة هددته بإرسال الصور والمقاطع المصورة المسيئة له إلى أفراد عائلته ومديره في العمل، وطلبت منه مبلغًا ماليًا مقابل عدم نشرها، كما شهد ظابط بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أن التحريات أثبتت قيام المتهمة بالتهديد والابتزاز باستخدام حسابها الشخصي ورقم هاتفها، وشهد ظابط من مكتب تلقي بلاغات تكنولوجيا المعلومات، أوضح أن الفحص الفني أكد وجود الرسائل والمقاطع الصوتية التي تضمنت التهديدات الموجهة للمجني عليه.

وأظهر تقرير الفحص الفني للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وجود محادثات بين المتهمة والمجني عليه تضمنت عبارات تهديد مكتوبة ومقاطع صوتية تؤكد ارتكاب المتهمة للواقعة.

بدورها قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد حسام النجار، وعضوية المستشارين: أحمد محمد مصطفى ومحمد مرتضى مرام، وبحضور سكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بمعاقبة الفتاة بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لإدانتها في القضية التى حملت رقم 2635 لسنة 2024 جنايات المناخ، والمقيدة برقم 941 لسنة 2024 كلي بورسعيد، وألزمتها بالمصاريف الجنائية.