85 رحلة بالون تزين سماء الأقصر احتفالاً بعيد الطيران المدني -صور

الأقصر-محمد محروس:

شهد مطار البالون الطائر بالبر الغربي لمحافظة الأقصر تحليق 85 رحلة بالون طائر على متنها 2000 سائح من حول العالم، تزامنًا مع احتفالات عيد الطيران المدني المصري الـ 95 لعام 2025.

وحرص مطار البالون الطائر غرب الأقصر على الاحتفال بعيد الطيران المدني المصري الـ95، تحت رعاية الدكتور سامح الحفني وزير الطيران، وسط أجواء من الفرحة والبهجة، وذلك على أنغام المزمار البلدي.